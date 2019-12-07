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Бормолини: почему Италия так хорошо стреляла? Не раскрою вам секрета

Бормолини: почему Италия так хорошо стреляла? Не раскрою вам секрета
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянский биатлонист Томас Бормолини прокомментировал итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Сборная Италии финишировала третьей, а сам Бормолини прошёл второй этап гонки с тремя дополнительными патронами.

«Почему Италия так хорошо стреляла? Я не раскрою вам этот секрет. Ветер был очень непредсказуемым сегодня, но мы были одной из тех команд, которая смогла к нему приспособиться и добиться результата. Я очень рад, что Италия снова попала на подиум на этом этапе Кубка мира», — передаёт слова Бормолини корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в гонке одержали норвежские биатлонисты, второе место заняли представители Франции. Сборная России финишировала на четвёртой позиции.

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
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