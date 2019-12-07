Мужская сборная России завершила первый этап КМ на 3-м месте в Кубке наций

После эстафетной гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) мужская сборная России расположилась на третьем месте в Кубке наций.



В эстафете россияне были четвёртыми, уступив биатлонистам сборных Норвегии, Франции и Италии. В Кубке наций тем не менее сборная России обходит команду Италии.



Биатлон. Кубок мира. Кубок наций

Мужчины. После первого этапа



1. Норвегия — 1642

2. Франция — 1501

3. Россия — 1398

4. Италия — 1369

5. Швеция — 1323

6. Германия — 1283

7. Украина — 1142

8. Австрия — 1102

9. Швейцария — 1082

10. Чехия — 1055



В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.



Со статистикой и расписанием Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате»

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде