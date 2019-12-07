Мужская сборная России завершила первый этап КМ на 3-м месте в Кубке наций
После эстафетной гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) мужская сборная России расположилась на третьем месте в Кубке наций.
В эстафете россияне были четвёртыми, уступив биатлонистам сборных Норвегии, Франции и Италии. В Кубке наций тем не менее сборная России обходит команду Италии.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Мужчины. После первого этапа
1. Норвегия — 1642
2. Франция — 1501
3. Россия — 1398
4. Италия — 1369
5. Швеция — 1323
6. Германия — 1283
7. Украина — 1142
8. Австрия — 1102
9. Швейцария — 1082
10. Чехия — 1055
В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.
Со статистикой и расписанием Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате»
Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
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