Белозёров: уже вторая деревянная медаль, но программа минимум выполнена

Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление мужской команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Сборная финишировала на четвёртом месте, уступив лишь командам Норвегии, Франции и Италии.



«Четвертое место – программа минимум выполнена. Это уже вторая деревянная медаль на этом этапе. Есть сожаление. Но мы строим новую команду, это процесс неспешный.



Чтобы решать проблему, которая появилась в эстафете, нужно говорить с каждым спортсменом. У Елисеева что-то не сложилось в плане функциональной реализации. Малышко провалил свой этап из-за стрельбы. Такого, конечно, никто не ожидал. Латыпов – мини-герой на своем этапе. Логинов еще не находится в своей оптимальной форме.



Сожалеем ли, что не поставили в эстафету Бабикова и Гараничева? Мы старались прочитать все расклады. Ориентировались на спринтерскую гонку, которая проходила в похожих погодных условиях, что и эстафета. Антону и Евгению пока не хватает функциональной мощности», – цитирует Белозёрова «Матч ТВ».

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