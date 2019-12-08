Фуркад: у меня есть оружие, чтобы разрушить планы Йоханнеса Бё

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, почему не смог побороться с Йоханнесом Бё в мужской эстафете в Эстерсунде, а также отметил, что у норвежца в этом сезоне нет былого преимущества.



«У меня не было хороших ощущений в гонке, просто посмотрите на соперников. Последний круг получился анекдотичным, у меня не было возможности отыграть гандикап. Лыжи работали, может быть, немного хуже, и физическое состояние оставляло желать лучшего. Было трудно вести борьбу, даже несмотря на чистую стрельбу. Рад второму месту, но немного разочарован своей формой.

Итог недели очень хороший: три отличные гонки и жёлтая майка лидера. Теперь нам нужно немного отдохнуть и вернуться к работе, чтобы уже в следующую пятницу хорошо выступить в Австрии.



У Йоханнеса в этом году нет былого превосходства. Эстафета ему подходит, он будет одним из моих преследователей, но у меня есть оружие, чтобы разрушить его планы. Его брат тоже будет неподалёку. Но перед каждой гонкой биатлонная колода карт будет перемешиваться. В этом году ключевую роль сыграет стабильность", — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.