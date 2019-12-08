Тренер Бабикова: Антон сейчас готов лучше, чем большинство участников Кубка IBU

Виктор Никитин, личный тренер биатлониста Антона Бабикова, выразил недовольство по поводу решения тренерского штаба сборной России вывести спортсмена из основного состава команды.

«Во-первых, на отборе в Тюмени была договорённость, что лыжи всем мажут одним парафином и проверяют время съезда со спуска перед началом гонки. В первый день у Бабикова на спринте лыжи не ехали. После этого от спортсменов поступило предложение откатать лыжи после финиша, однако смазчики отобрали у всех лыжи. В прошлом году была возможность убедиться после гонки, что лыжи действительно ехали одинаково, но в этот раз этого не было.

Во-вторых, вопреки рекомендациям тренерского совета допустить до соревнований без права отбора в команду всех спортсменов, входящих в топ-25 российского рейтинга, правление решило сделать соревнования закрытыми. К стартам допустили только членов сборной.

В-третьих, после отбора на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU тренеры всегда делали ротацию согласно результатам, показанным на международных соревнованиях. Бабиков сейчас входит в красную группу Кубка мира — топ-25. Это спортсмены, которым IBU оплачивает проживание и питание, что даёт и экономию средств СБР. Однако его отправляют на Кубок России, а спортсмены, которые в Кубке IBU занимают места ниже 50-го, продолжают там выступать.

Бабикова сейчас не хотят пускать ни на какие международные соревнования, хотя он готов лучше, чем большинство участников Кубка IBU. Сборная России — не частная лавочка, где руководство может делать что хочет. Финансирование сборной команды осуществляет не СБР, а Министерство спорта. Сбор в Австрии был проведён за счёт регионов. Я заплатил 320 тыс. рублей за подготовку Бабикова в Рамзау и рассчитывал, что, как обладатель Кубка IBU, он будет выступать на международных соревнованиях", — цитирует Никитина News.ru.