Аликин: у Малышко какое-то лобби? Он ничего не выиграет, 100 процентов!

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин оценил выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, Антон Бабиков, занявший 14-е место в индивидуальной гонке, был выведен из основного состава национальной команды. Дмитрий Малышко финишировал 39-м, но принял участие в эстафете.

«Про Малышко можно спросить: на каких основаниях его взяли в эстафету? Евгений Гараничев ведь не отказывался от неё, но его не поставили. И что мы увидели? У него какое-то лобби, раз он из Санкт-Петербурга? Не понимаю.

Малышко заслужил поездку на Кубок мира. Я говорю про эстафету. Гараничев был выше Малышко, а его не поставили. Может, на отдельных стартах его прорвёт, если он точно стрельнет. Но Малышко ничего не выиграет, сто процентов! Даже в тройке не будет.

Сергей Белозёров говорит, что для Бабикова нет даже места на Кубке IBU? Вообще не знаю, что за тренер Белозёров. Кого он воспитал? Столько лет никого не тренировал — и тут стал старшим тренером. Это же просто смешно!

Старший тренер принимает решения, а потом доводит их до сведения руководства. А сейчас что? Всё спихнули на руководство. Разве там профессионалы? Нуждов тренировал спортсмена и видит, как он готов? Я понимаю, что Белозёров и Истомин — тренеры ни о чём», — приводит слова Аликина «Спорт день за днём».