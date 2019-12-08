Аликин: у Малышко какое-то лобби? Он ничего не выиграет, 100 процентов!

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин оценил выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Напомним, Антон Бабиков, занявший 14-е место в индивидуальной гонке, был выведен из основного состава национальной команды. Дмитрий Малышко финишировал 39-м, но принял участие в эстафете.
«Про Малышко можно спросить: на каких основаниях его взяли в эстафету? Евгений Гараничев ведь не отказывался от неё, но его не поставили. И что мы увидели? У него какое-то лобби, раз он из Санкт-Петербурга? Не понимаю.
Малышко заслужил поездку на Кубок мира. Я говорю про эстафету. Гараничев был выше Малышко, а его не поставили. Может, на отдельных стартах его прорвёт, если он точно стрельнет. Но Малышко ничего не выиграет, сто процентов! Даже в тройке не будет.
Сергей Белозёров говорит, что для Бабикова нет даже места на Кубке IBU? Вообще не знаю, что за тренер Белозёров. Кого он воспитал? Столько лет никого не тренировал — и тут стал старшим тренером. Это же просто смешно!
Старший тренер принимает решения, а потом доводит их до сведения руководства. А сейчас что? Всё спихнули на руководство. Разве там профессионалы? Нуждов тренировал спортсмена и видит, как он готов? Я понимаю, что Белозёров и Истомин — тренеры ни о чём», — приводит слова Аликина «Спорт день за днём».
- 8 декабря 2019
-
15:45
-
11:35
-
10:27
-
09:59
-
09:34
-
01:06
-
00:54
- 7 декабря 2019
-
23:51
-
22:14
-
21:51
-
21:36
-
21:30
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
20:41
-
20:33
-
16:50
-
16:04
-
11:03
-
10:02
-
00:23
- 6 декабря 2019
-
20:26
-
19:43
-
17:35
-
17:00
-
13:23
-
10:22
-
09:55
-
08:41
-
00:55
- 5 декабря 2019
-
23:35
-
22:27
-
22:13
-
21:50