Миронова: наверное, могу быть довольна собой сегодня

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от эстафетной гонки на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Миронова выступила на втором этапе эстафеты и отыграла почти 40 секунд.

«Почти 40 секунд отыграла? Да, наверное, могу быть довольна собой сегодня.

Промахи? Нет, мы ещё не успели отсмотреть это с тренерами, но я думаю, что там изменения по ветру были.

Довольна ли ходом? Пока не знаю анализ гонки. По ощущениям чувствовала себя неплохо. На последний круг, наверное, немного не хватило.

Это первый этап, все мы вливались в него. Я получила удовольствие от этапа, будем двигаться дальше», — сказала Миронова корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.