Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на КМ в Эстерсунде, Россия — пятая

Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете 4х6 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала команда Швейцарии, третьей – Швеция.
Сборная России заняла пятое место. Тамара Воронина успешно начала гонку, не допустив промахов на первом огневом рубеже, но на «стойке» использовала три дополнительных патрона и стреляла очень медленно. В итоге Светлана Миронова ушла на второй этап только 16-й, отставая от лидера более чем на минуту. Благодаря успешной стрельбе и хорошему ходу Светлане удалось подняться на восьмое место. Екатерина Юрлова-Перхт отыграла ещё одну позицию. Лариса Куклина финишировала пятой.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Эстафета. 4х6 км
1. Норвегия – 1:11.08,7 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).
2. Швейцария – отставание 8,5 (0+4).
3. Швеция — +10,2 (0+8)…
5. Россия — +1.37,7 (0+9).
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