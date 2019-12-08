Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на КМ в Эстерсунде, Россия — пятая

Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете 4х6 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала команда Швейцарии, третьей – Швеция.

Сборная России заняла пятое место. Тамара Воронина успешно начала гонку, не допустив промахов на первом огневом рубеже, но на «стойке» использовала три дополнительных патрона и стреляла очень медленно. В итоге Светлана Миронова ушла на второй этап только 16-й, отставая от лидера более чем на минуту. Благодаря успешной стрельбе и хорошему ходу Светлане удалось подняться на восьмое место. Екатерина Юрлова-Перхт отыграла ещё одну позицию. Лариса Куклина финишировала пятой.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Эстафета. 4х6 км

1. Норвегия – 1:11.08,7 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).

2. Швейцария – отставание 8,5 (0+4).

3. Швеция — +10,2 (0+8)…

5. Россия — +1.37,7 (0+9).