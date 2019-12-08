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Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на КМ в Эстерсунде, Россия — пятая

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на КМ в Эстерсунде, Россия — пятая
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете 4х6 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала команда Швейцарии, третьей – Швеция.

Сборная России заняла пятое место. Тамара Воронина успешно начала гонку, не допустив промахов на первом огневом рубеже, но на «стойке» использовала три дополнительных патрона и стреляла очень медленно. В итоге Светлана Миронова ушла на второй этап только 16-й, отставая от лидера более чем на минуту. Благодаря успешной стрельбе и хорошему ходу Светлане удалось подняться на восьмое место. Екатерина Юрлова-Перхт отыграла ещё одну позицию. Лариса Куклина финишировала пятой.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Эстафета. 4х6 км

1. Норвегия – 1:11.08,7 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).
2. Швейцария – отставание 8,5 (0+4).
3. Швеция — +10,2 (0+8)…
5. Россия — +1.37,7 (0+9).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. Эстафета 4x6 км
08 декабря 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:11:08.7
2
Швейцария
+8.5
3
Швеция
+10.2
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Новости. Биатлон
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