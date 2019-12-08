Норицын: у нас есть резерв, но помимо быстрых ног нужно ещё и работать на рубеже

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал результат эстафеты на первом этапе Кубка мира, который завершился в Эстерсунде (Швеция). Российская сборная заняла пятое место.

«Здесь всё меняется всегда. Мы видим отборочные старты, а затем мы видим другие результаты, отставание девочек меняется. У нас есть резерв, который ногами неплохо смотрится. Но помимо быстрых ног нужно ещё и работать на рубеже. Мы ждём, когда девочки дорастут.

Лотерея сервисных служб? Сегодня холодно, тяжёлое скольжение», — сказал Норицын корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.

Тамара Воронина успешно начала гонку, не допустив промахов на первом огневом рубеже, но на «стойке» использовала три дополнительных патрона и стреляла очень медленно. В итоге Светлана Миронова ушла на второй этап только 16-й, отставая от лидера более чем на минуту. Благодаря успешной стрельбе и хорошему ходу Светлане удалось подняться на восьмое место. Екатерина Юрлова-Перхт отыграла ещё одну позицию. Лариса Куклина финишировала пятой.