Украинка Семеренко: так хотелось догнать россиянку!

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала выступление в эстафете на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Сборная Украины заняла девятое место. Победу одержали норвежки, россиянки стали пятыми.
«На „стойке“ подумала, что попала, а потом смотрю — нет. Только потянулась за дополнительным, смотрю — закрылся! Палки в руки и бегом с рубежа!
Если сравнивать с первыми стартами, то чувствуется, что уже накапливается усталость и нет такой лёгкости. Но я уже чувствовала свои мышцы, могла ими управлять — не так, как первые метры гонки.
Так хотелось догнать россиянку! Была цель до „стойки“ обогнать американцев — это получилось, но, к сожалению, к россиянам приблизиться не вышло. Видела и французов — трасса впереди зигзагом — вроде вот-вот приближусь, а на самом деле 15 секунд — это очень тяжело. Конечно, все кричали, поддерживали. Видела много наших болельщиков на дальнем подъёме, большое им спасибо, их присутствие помогало!» — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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