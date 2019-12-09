Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Украинка Семеренко: так хотелось догнать россиянку!

Украинка Семеренко: так хотелось догнать россиянку!
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала выступление в эстафете на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Сборная Украины заняла девятое место. Победу одержали норвежки, россиянки стали пятыми.

«На „стойке“ подумала, что попала, а потом смотрю — нет. Только потянулась за дополнительным, смотрю — закрылся! Палки в руки и бегом с рубежа!

Если сравнивать с первыми стартами, то чувствуется, что уже накапливается усталость и нет такой лёгкости. Но я уже чувствовала свои мышцы, могла ими управлять — не так, как первые метры гонки.

Так хотелось догнать россиянку! Была цель до „стойки“ обогнать американцев — это получилось, но, к сожалению, к россиянам приблизиться не вышло. Видела и французов — трасса впереди зигзагом — вроде вот-вот приближусь, а на самом деле 15 секунд — это очень тяжело. Конечно, все кричали, поддерживали. Видела много наших болельщиков на дальнем подъёме, большое им спасибо, их присутствие помогало!» — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Никто из россиянок не провалился. Но сборная эстафету проиграла – как же так?
В новом, необычном, составе сборной России слабых звеньев не было. Но до медалей по-прежнему далеко.
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019