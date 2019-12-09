Тандреволд: с погодой всё в порядке, это я была недостаточно хороша

Норвежские биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд и Каролин Оффигстад Кноттен прокомментировали победу в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. В состав сборной Норвегии также вошли Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.
«С погодой всё было в порядке, просто это я была недостаточно хороша. Не знаю, что произошло на „лёжке“, но, к счастью, я чувствовала себя уверенно на трассе и за счёт скорости смогла отработать промахи на рубежах. Плюс Каролин отлично провела первый этап, так что даже с промахами я не сильно отстала от лидеров», — цитирует Тандреволд Biathlon.com.ua.
«Это уже мой третий старт! Ночью не спалось, очень переживала из-за того, что мне доверили выступать в эстафете, ещё и, как на зло, старт вечером — море времени для переживаний! Повезло, что со мной в команде эти девушки, с ними мне было спокойнее», — сказала Кноттен.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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