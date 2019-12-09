Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по России.
«Думаю, Россию накажут. Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё. Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте.
Все знают о моём отношении к допингу. Я не могу обманывать. Но я недоволен ситуацией. Думаю, Россия важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако Россия допустила много ошибок в прошлом. Олимпиада в Сочи стала поворотным моментом для меня. Ещё одним таким моментом стало то, что Россия не предоставила нужные данные. Нельзя поступить так и избежать наказания", — цитирует Фуркада NRK.
Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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