Драчёв: длительное разбирательство с ВАДА имеет явный политический аспект

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил.

«Эмоции уже все давно прошли, решение есть. Оно необъективное, на мой взгляд. Это сильный перебор. Россия много сделала в сфере борьбы с допингом, боремся на всех фронтах. Биатлон много работает с РУСАДА, IBU, выполняем все условия. Наш биатлон подтвердил свою приверженность антидопинговой программе. Вся работа со спортсменами проводится: от юношеского возраста до национальной сборной.

Сейчас мы обсуждаем решение. Временные параметры мы будем знать позже. На данный момент затронуты все спортсмены: даже те, кто ходил в школу, когда всё это началось, смотрели биатлон по телевизору. По ним нанесён серьёзный удар, по стране тоже. У меня есть впечатление, что это длительное разбирательство имеет под собой явный политический аспект. Мы поедем на чемпионат мира по биатлону, команда готовится, будет выступать. В Хохфильцене будем обсуждать с руководством IBU дальнейшие шаги", — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.