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Губерниев: России жизненно необходимо создавать новую сборную по биатлону

Губерниев: России жизненно необходимо создавать новую сборную по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что после санкций ВАДА российскому биатлону придётся всё начинать практически с нуля.

«Теперь по биатлону!!! Если мы хотим сохранить команду и репутацию, нам жизненно необходимо создавать новую сборную! Без спортсменов с допинговым прошлым и без тех, кого не допустили в Пхёнчхан! Такова суровая правда!!!» — написал Губерниев в «Телеграме».

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20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

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