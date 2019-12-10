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Васильев: в CAS надо подключить самых дорогих и успешных адвокатов

Васильев: в CAS надо подключить самых дорогих и успешных адвокатов
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев после решения исполкома ВАДА об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года предложил при рассмотрении апелляции в CAS подключить самых дорогих и успешных адвокатов.

«Если такое решение ВАДА останется и вступит в силу, оно не убьёт российский спорт, но здорово его подорвёт. Мы же живучие! Нас уже как только не уничтожали. В 90-е годы, казалось, что практически всё. Но мы выжили и сейчас нормально себя чувствуем. Это очередная попытка уничтожить Россию в такой наиболее болезненной сфере, как спорт. У нас его очень любят. Но я думаю, что последняя точка не поставлена. Ещё будет CAS. Надо подключить самые мощные силы, включая американских адвокатов. Самых дорогих и успешных. На кону стоит престиж России.

Есть ли у нас шанс на положительную апелляцию? Во-первых, у ВАДА было очень много нарушений. Не учли значительное количество наших аргументов. Серьёзные адвокаты могут это легко отыграть», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

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