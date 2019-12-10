Васильев — о санкциях ВАДА: совести и сознания у оппонентов России нет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года.



«ВАДА вообще слишком много берёт на себя в принятии решений в отношении человеческих судеб и даже судеб целых стран. Но никто не давал этой организации полномочий принимать такие глобальные решения. Второй момент по работе ВАДА: вообще-то, в любой организации существует устав, по которому она существует. А когда она в ходе дела начинает менять правила, не проведя соответствующих конференций по этому поводу, не утверждая изменений в уставе, это нонсенс. Что я имею в виду? Приведу такой пример: двойное наказание у них почему-то применимо только к российским спортсменам. Это уже хаос, когда основополагающие правила игнорируются. Очень специфично», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».



В качестве примера двукратный олимпийский чемпион привёл ситуацию с биатлонистом Александром Логиновым.



«Получается, что теперь Логинов, который уже отбыл наказание, должен отбывать его второй, третий и 20-й раз?! Там же заявляют, что те наши спортсмены, которые уже отбывали дисквалификацию, не могут ехать на Олимпийские игры. Почему такие требования не предъявляются, например, к американскому бегуну Гэтлину, который был дважды дисквалифицирован?

Мы, конечно, слишком мягко ведём себя в последние годы. Не даём достойного отпора. Стараемся апеллировать на сознание оппонента, но совести и сознания у оппонента нет — стало быть, надо что-то другое предпринимать. Мы же видим, что ситуация всё хуже и хуже становится. Мы помним, как перед Играми в Пхёнчхане Томас Бах заявил на весь мир, что Россия должна заплатить многомиллионный штраф, что в Корее наши спортсмены будут выступать обезличенными, но уже по окончании Олимпиады Россия имеет право выйти со своим флагом, и на этом преследования будут закрыты. И что получается? Чего стоят его слова? Они ничего не стоят. Как им можно теперь верить? Им нельзя верить», — добавил Васильев.

Российская сторона была наказана за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.