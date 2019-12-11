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Украинские биатлонисты попали в больницу из-за некачественных продуктов

Украинские биатлонисты попали в больницу из-за некачественных продуктов
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников рассказал, что украинские биатлонисты Сергей Семёнов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех попали в больницу из-за кишечной инфекции.

«В больнице их обследовали и провели необходимые процедуры. Сейчас с ними всё хорошо. Спортсмены уже даже провели тренировку. Всё обошлось более-менее — без температуры. Как оказалось, с отравлением в больницу попали не только наши биатлонисты, но и представители других стран, а также туристы. Всё-таки продукты были сомнительного качества», – цитирует Лесникова «UA: БІАТЛОН».

Сборная Украины готовится ко второму этапу Кубка мира, который стартует в Хохфильцене 13 декабря.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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