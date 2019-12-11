Заседание по восстановлению Союза биатлонистов России перенесено на 2020 год

Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной федерации перенесено на 2020 год.

Изначально планировалось, что вопрос восстановления СБР будет вновь рассмотрен во время второго этапа Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря. Однако из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России заседание пришлось отложить.

«Заседание рабочей группы откладывается на 2020 год», — приводит слова представителя Международного союза биатлонистов (IBU) ТАСС.



9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Последний пункт может затянуть процесс восстановления прав СБР, так как наличие данного статуса является одним из 12 условий дорожной карты, утвержденной IBU.