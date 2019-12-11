Старых последней из россиянок начнёт суперспринт на Кубке IBU в Риднау

Стали известны стартовые номера спортсменок, которые завтра, 12 декабря, примут участие в квалификации суперспринта на втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Риднау. Первой из россиянок в бой уйдёт Ирина Казакевич. Она начнёт соревнования 14-й.



Также в спринтерской гонке выступят российские биатлонистки Анастасия Поршнева, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Полина Шевнина и Ирина Старых. Начало квалификации – в 12:30 мск, финала – в 17:00 мск.

Биатлон. Кубок IBU. Риднау, Италия

Женщины. Суперспринт. Стартовые номера



14. Ирина Казакевич (Россия)

37. Анастасия Поршнева (Россия)

46. Наталья Гербулова (Россия)

59. Екатерина Глазырина (Россия)

66. Полина Шевнина (Россия)

93. Ирина Старых (Россия).