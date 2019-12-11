Хованцев: на «Ижевскую винтовку» Бабиков категорически отказался ехать

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что у Антона Бабикова есть шанс вновь отобраться в национальную команду через выступления на «Ижевской винтовке», однако спортсмен категорически отказался выступать на этих соревнованиях.



«Он категорически отказался ехать на «Ижевскую винтовку». Я приведу пример Малышко, которого все клюют. Но как он возвращался в команду? В Увате был дважды вторым, его допустили до спринта на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, он выиграл его. А потом был форс-мажор с просроченной визой Логинова в Финляндии, и только тогда Малышко вернулся на Кубок мира. И неплохо выступал. Это нормальный спортивный путь.



Если у тебя не было результатов, ты докажи, что готов. Но когда проигрываешь пять минут ходом лидерам, сложно что-то сделать. В той индивидуальной гонке было всего два человека с нулём на рубеже – Антон и болгарин Красимир Анев. По такой погоде с нулём надо было заезжать в шестёрку. Если бы ходом он выглядел сильнее, он поехал бы на Кубок IBU.



Бабиков улетел домой. Он должен готовиться либо через Кубок России, либо через «Ижевскую винтовку». Но будет ли он там выступать, зависит только от него», — сказал Хованцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.



На этапе в Эстерсунде Антон занял 14-е место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. В спринте он был 41-м с одним штрафным кругом.

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