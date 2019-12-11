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Драчёв рассказал о настроении в биатлонной сборной после решения ВАДА

Драчёв рассказал о настроении в биатлонной сборной после решения ВАДА
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что спортсмены национальной команды испытывают большое давление из-за решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Команда работает, все заряжены на результат. Конечно, решение ВАДА не придаёт позитивных эмоций, прессинг огромный, все ожидают чего-то. Но тем крепче будет российская команда», — приводит слова Драчёва News.ru.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.

Второй этап Кубка мира по биатлону будет проходить в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.

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