Драчёв — о санкциях ВАДА: обсудим это с исполкомом IBU в жёсткой беседе

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Негативное решение ВАДА, к которому мы готовились, для российского спорта и биатлона это решение необъективное. Россия многое сделала для борьбы с допингом, это всемирная проблема, у нас более 250 проб отрицательные. Такое решение ВАДА больше политизированное. Есть определённые лица, которые имеют от этого преимущества. Единственный свидетель, который считается правым, это необъективно. Расследование происходило в одностороннем порядке.



Дальше будет много обсуждений, которые уже идут. Ученик в школе, которого оставили на второй год, а из-за него оставили весь класс. Мы не ищем виновных, нам нужно выполнять и решать задачи, которые поставлены перед СБР. Виновных будет искать СК, и они уже предложили вступить в группу представителям ВАДА.



Пока у федерации отсутствуют списки спортсменов от ВАДА, которых они считают грязными. Мы в постоянной связи с IBU. В субботу мы встречаемся с исполкомом и будем обсуждать эту тему в жёсткой беседе. Наша команда под жёстким прессингом, не внутри, а снаружи. Очень большая ответственность ложиться на каждого спортсмена.



По команде, в преддверии сезона, мы все эти решения предусмотрели. В формировании команды мы просматривали молодых спортсменов, которые должны набраться опыта. Мы нацелились на омоложение команды, так как благодаря последним решениям, многие спортсмены могут быть не допущены. Почему мы возили и сформировали группы из 18 человек: для того, чтобы просмотреть их результаты по всем фронтам.

Биатлон — это такой вид спорта, где человек может реализоваться во второй-третьей гонке. В договорах, которые были подписаны со спортсменами — там указаны все антидопинговые положения СБР. Там прописано всё вплоть до пропуска допинг-тестов, которые очень повлияли на команду. Нам бы не хотелось это повторять. Если в будущем такие флажки будут, то спортсмен будет лишён возможности выступать, как было с Васильевой. Мы как СБР выступаем за персональную ответственность — тренер-врач", — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Второй этап Кубка мира стартует в Хохфильцене завтра, 13 декабря.