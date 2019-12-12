Глава СБР сообщил о запуске движения «Знай наших!»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление сборной России на старте сезона.

«Что касается результатов, они нас порадовали. Команда подросла. Матвей Елисеев уже показывает себя лидером и занимает четвёртое место в общем зачёте. В эстафетах у нас был провал только на одном рубеже, как у женщин, так и мужчин. Также порадовала Лариса Куклина. Помимо этого мы видим подрастающую молодёжь, которая себя ещё проявит.



Про Олимпиаду мы пока говорим не хотим, но надеемся, что мы поедем на неё под нашим флагом и гимном.



Мы разработали свои спортивные санкции, для вовлечения в массовый спорт всех жителей страны: можно запретить нам выступать под флагом, но нашим болельщикам нельзя запретить болеть за наших. Мы запускаем движение „Знай наших!“ — передаёт слова Драчёва корреспондент „Чемпионата“ Павел Левкович.

Второй этап Кубка мира стартует в Хохфильцене завтра, 13 декабря.