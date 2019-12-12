Драчёв: почему Бабиков оставил винтовку — так и остаётся непонятным

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с россиянином Антоном Бабиковым.

Напомним, Бабиков должен был выступать с 10 по 16 декабря на третьем этапе Кубка России в Чайковском.

«Да, он был по личной квоте. Ему были приобретены билеты туда и обратно. Он неплохо зарекомендовал себя в личной гонке, и мы сдали билеты, чтобы он был в команде. Он оказался в команде седьмым, то есть запасным. На данный момент Бабикову это не понравилось, он отправился на Кубок IBU. Ему тренер это предложил, на что он ответил: „Меня это не устраивает, я хочу выступать в Кубке IBU“. Он сам не захотел сидеть запасным, но то, почему он оставил винтовку — так и остаётся непонятным», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

На этапе в Эстерсунде Антон занял 14-е место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. В спринте он был 41-м с одним штрафным кругом.

Тренер Бабикова: спортсмена отозвали, а винтовку — нет. Так работает СБР