Тренер Бабикова: Антон не собирается завершать карьеру
Виктор Никитин, личный тренер Антона Бабикова, сообщил, что биатлонист не собирается завершать карьеру и продолжает тренироваться. Также специалист не исключил участие Бабикова в «Ижевской винтовке».
Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что 28-летний Бабиков выглядит так, словно «хочет закончить с выступлениями».
«По поводу участия в „Ижевской винтовке“ мы пока думаем, но он тренируется и не собирается заканчивать. Что касается отказа быть в резерве, то это неправда. Они сказали, что если кто-то заболеет, то поставим в состав, но там уже находится семь человек, а бегут шесть. Раньше надо было думать, а не оправдываться сейчас», — приводит слова Никитина ТАСС.
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