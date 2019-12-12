Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тренер Бабикова: Антон не собирается завершать карьеру

Тренер Бабикова: Антон не собирается завершать карьеру
Биатлон / Кубок мира 0

Виктор Никитин, личный тренер Антона Бабикова, сообщил, что биатлонист не собирается завершать карьеру и продолжает тренироваться. Также специалист не исключил участие Бабикова в «Ижевской винтовке».

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что 28-летний Бабиков выглядит так, словно «хочет закончить с выступлениями».

«По поводу участия в „Ижевской винтовке“ мы пока думаем, но он тренируется и не собирается заканчивать. Что касается отказа быть в резерве, то это неправда. Они сказали, что если кто-то заболеет, то поставим в состав, но там уже находится семь человек, а бегут шесть. Раньше надо было думать, а не оправдываться сейчас», — приводит слова Никитина ТАСС.

Драчёв: почему Бабиков оставил винтовку, так и остаётся непонятным
Хованцев: на «Ижевскую винтовку» Бабиков категорически отказался ехать
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019