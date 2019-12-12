Тренер Бабикова: Антон не собирается завершать карьеру

Виктор Никитин, личный тренер Антона Бабикова, сообщил, что биатлонист не собирается завершать карьеру и продолжает тренироваться. Также специалист не исключил участие Бабикова в «Ижевской винтовке».

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что 28-летний Бабиков выглядит так, словно «хочет закончить с выступлениями».

«По поводу участия в „Ижевской винтовке“ мы пока думаем, но он тренируется и не собирается заканчивать. Что касается отказа быть в резерве, то это неправда. Они сказали, что если кто-то заболеет, то поставим в состав, но там уже находится семь человек, а бегут шесть. Раньше надо было думать, а не оправдываться сейчас», — приводит слова Никитина ТАСС.

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