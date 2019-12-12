Драчёв оценил ситуацию с восстановлением СБР в свете ситуации с РУСАДА

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил ситуацию с восстановлением СБР в правах в свете решения исполкома ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Встреча по этому поводу будет в субботу. Вчера я говорил с IBU, Россия остаётся частью биатлона. Мы продолжаем работать над восстановлением. Уверен, мы вернёмся в семью», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Наличие у РУСАДА статуса соответствия кодексу является одним из 12 условий дорожной карты восстановления СБР в правах, утверждённой Международным союзом биатлонистов.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами.

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