Драчёв оценил ситуацию с восстановлением СБР в свете ситуации с РУСАДА
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил ситуацию с восстановлением СБР в правах в свете решения исполкома ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
«Встреча по этому поводу будет в субботу. Вчера я говорил с IBU, Россия остаётся частью биатлона. Мы продолжаем работать над восстановлением. Уверен, мы вернёмся в семью», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Наличие у РУСАДА статуса соответствия кодексу является одним из 12 условий дорожной карты восстановления СБР в правах, утверждённой Международным союзом биатлонистов.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами.
Драчёв — о санкциях ВАДА: мы будем бороться за Логинова
Драчёв — о санкциях ВАДА: обсудим это с исполкомом IBU в жёсткой беседе
- 12 декабря 2019
-
13:05
-
12:00
-
11:52
-
11:42
-
11:35
-
11:33
-
11:28
-
11:23
-
09:39
- 11 декабря 2019
-
23:03
-
21:31
-
20:55
-
19:59
-
19:50
-
19:35
-
17:37
-
15:43
-
12:30
-
12:19
-
11:56
-
09:32
- 10 декабря 2019
-
21:41
-
17:21
-
00:33
- 9 декабря 2019
-
19:27
-
16:04
-
15:21
-
15:01
-
11:47
-
10:49
-
10:29
-
10:10
-
09:37
-
09:27
- 8 декабря 2019
-
20:19
Партнерский контент