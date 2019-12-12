Драчёв поддержал проведение в России альтернативных Игр

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поддержал идею проведения в стране альтернативных Игр в свете отстранения России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Я слышал предложение про альтернативные Игры. В целом согласен. Надо использовать наши спортивные объекты», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Вчера, 11 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «Россия может у себя проводить свои Игры».

Альтернативные Игры в России ранее проходили во время зимней Олимпиады 2018 года. В соревнованиях участвовали спортсмены, не получившие от МОК допуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане в нейтральном статусе.

Матвиенко — о решении ВАДА: Россия может проводить свои Игры