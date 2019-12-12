Драчёв поддержал проведение в России альтернативных Игр
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поддержал идею проведения в стране альтернативных Игр в свете отстранения России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Я слышал предложение про альтернативные Игры. В целом согласен. Надо использовать наши спортивные объекты», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Вчера, 11 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «Россия может у себя проводить свои Игры».
Альтернативные Игры в России ранее проходили во время зимней Олимпиады 2018 года. В соревнованиях участвовали спортсмены, не получившие от МОК допуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане в нейтральном статусе.
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