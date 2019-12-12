Норицын: состав на эстафету? Будем отталкиваться от итогов спринтерской гонки

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил готовность команды перед стартом второго этапа Кубка мира сезона-2019/20 в Хохфильцене (Австрия).

Болельщиков ждёт биатлонный уик-энд с 13 по 15 декабря. В программе этапа — спринтерские гонки и пасьюты, а также эстафеты.

«Всё хорошо. Мы переехали из Эстерсунда в Хохфильцен без каких-либо приключений. Все девушки готовы и настроены.

Трасса уже медленная и тяжёлая. И если верить прогнозу, завтра будет примерно так же. По стартовой группе не угадаешь. Прогноз погоды по часам двигается несколько раз в день. То же самое было перед индивидуальной гонкой в Эстерсунде, где было сложно угадать со скольжением. Завтра будет лотерея.

Состав на эстафету? Будем отталкиваться от результатов спринтерской гонки. Девочки могут начать акклиматизироваться, будем учитывать, как проходит этот процесс у каждой спортсменки. Также у нас в запасе на этот этап заявлена Наталья Гербулова. Вторая команда сейчас находится недалеко, в часе-полутора езды от Хохфильцене, поэтому в любой момент можем позвать её в команду», — рассказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

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