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Биркеланд выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU в Риднау, Халили — 14-й

Биркеланд выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU в Риднау, Халили — 14-й
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд стал победителем суперспринта на втором этапе Кубка IBU в Риднау. Вторым финишировал итальянец Руди Дзини, третьим стал француз Мартен Перийя-Боттоне.

Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший 14-е место, Кирилл Стрельцов – 15-й.

Александр Поварницын и Евгений Сидоров выбыли из борьбы ещё на стадии квалификации.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) – 14.39,6 (1+2).
2. Руди Дзини (Италия) – отставание 7,5 (0+1).
3. Мартен Перийя-Боттоне (Франция) — +8,5 (0+3)…
14. Карим Халили (Россия) — +34,6 (1+2).
15. Кирилл Стрельцов (Россия) — +37,1 (1+2)…
19. Василий Томшин (Россия) — +46,5 (1+4).
30. Ильназ Мухамедзянов (Россия) —+2.30,6 (6+3).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 2, Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины. Суперспринт. Финал
12 декабря 2019, четверг. 17:30 МСК
Окончено
1
Ларс-Хельге Биркеланд
Норвегия
14:39.6
2
Руди Дзини
Италия
+7.5
3
Мартен Перрийя-Боттоне
Франция
+8.5
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