Биркеланд выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU в Риднау, Халили — 14-й

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд стал победителем суперспринта на втором этапе Кубка IBU в Риднау. Вторым финишировал итальянец Руди Дзини, третьим стал француз Мартен Перийя-Боттоне.

Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший 14-е место, Кирилл Стрельцов – 15-й.

Александр Поварницын и Евгений Сидоров выбыли из борьбы ещё на стадии квалификации.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия

Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) – 14.39,6 (1+2).

2. Руди Дзини (Италия) – отставание 7,5 (0+1).

3. Мартен Перийя-Боттоне (Франция) — +8,5 (0+3)…

14. Карим Халили (Россия) — +34,6 (1+2).

15. Кирилл Стрельцов (Россия) — +37,1 (1+2)…

19. Василий Томшин (Россия) — +46,5 (1+4).

30. Ильназ Мухамедзянов (Россия) —+2.30,6 (6+3).