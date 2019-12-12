Биркеланд выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU в Риднау, Халили — 14-й

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд стал победителем суперспринта на втором этапе Кубка IBU в Риднау. Вторым финишировал итальянец Руди Дзини, третьим стал француз Мартен Перийя-Боттоне.
Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший 14-е место, Кирилл Стрельцов – 15-й.
Александр Поварницын и Евгений Сидоров выбыли из борьбы ещё на стадии квалификации.
Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Мужчины. Суперспринт. Квалификация
1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) – 14.39,6 (1+2).
2. Руди Дзини (Италия) – отставание 7,5 (0+1).
3. Мартен Перийя-Боттоне (Франция) — +8,5 (0+3)…
14. Карим Халили (Россия) — +34,6 (1+2).
15. Кирилл Стрельцов (Россия) — +37,1 (1+2)…
19. Василий Томшин (Россия) — +46,5 (1+4).
30. Ильназ Мухамедзянов (Россия) —+2.30,6 (6+3).
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