Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Редькин отреагировал на ситуацию с винтовкой Бабикова

Редькин отреагировал на ситуацию с винтовкой Бабикова
Биатлон / Кубок мира 0

Глава тренерского совета СБР, олимпийский чемпион Евгений Редькин прояснил ситуацию с будущим Антона Бабикова, который по неизвестной причине покинул расположение сборной России после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде без винтовки.

«Я в курсе, что с разрешением что-то напортачили. Он приехал без винтовки.

Взять ложе и прикрепить к новому стволу? Наверное, мог… Но он же не мальчик. Видел, какое разрешение на оружие. Все современные люди в этом разбираются. Не посмотрел, что разрешение общее, или кто-то ему не сказал. Здесь обоюдная вина тех, кто организовывал отправку оружия, и, естественно, самого Бабикова. Он, наверное, рассчитывал выехать вместе с оружием. Своя винтовка очень важна. Новую надо очень долго под себя подстраивать. Ложе можно подрегулировать, но его же сразу не подгонишь миллиметр к миллиметру к той, какая была у тебя.

Сможет Бабиков принять участие в «Ижевской винтовке»? Не могу ответить. Посмотрим, как у него будут обстоять дела с оружием. Там регионы заявляют», — приводит слова Редькина «Спорт день за днём».

«Я не чувствую, что это дно». Зачем биатлонист Бабиков так себя критикует?
Антон признал свой лыжный ход отвратительным. Но при этом показал лучший результат за два года.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019