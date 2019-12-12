Редькин отреагировал на ситуацию с винтовкой Бабикова

Глава тренерского совета СБР, олимпийский чемпион Евгений Редькин прояснил ситуацию с будущим Антона Бабикова, который по неизвестной причине покинул расположение сборной России после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде без винтовки.
«Я в курсе, что с разрешением что-то напортачили. Он приехал без винтовки.
Взять ложе и прикрепить к новому стволу? Наверное, мог… Но он же не мальчик. Видел, какое разрешение на оружие. Все современные люди в этом разбираются. Не посмотрел, что разрешение общее, или кто-то ему не сказал. Здесь обоюдная вина тех, кто организовывал отправку оружия, и, естественно, самого Бабикова. Он, наверное, рассчитывал выехать вместе с оружием. Своя винтовка очень важна. Новую надо очень долго под себя подстраивать. Ложе можно подрегулировать, но его же сразу не подгонишь миллиметр к миллиметру к той, какая была у тебя.
Сможет Бабиков принять участие в «Ижевской винтовке»? Не могу ответить. Посмотрим, как у него будут обстоять дела с оружием. Там регионы заявляют», — приводит слова Редькина «Спорт день за днём».
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