Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В составе сборной России выступят пять спортсменок: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Тамара Воронина и Кристина Резцова.

Первой из российских биатлонисток под 12-м номером со старта уйдёт Юрлова-Перхт. Миронова получила 31-й нагрудный номер, Куклина – 43-й. Воронина начнёт гонку 78-й, Резцова – 100-й из 105 участниц.

Начало женской спринтерской гонки — в 13:30 мск.

Кроме спринта этап Кубка мира в Хохфильцене включает в себя гонки преследования, стартовый лист которых формируется по итогам спринта и эстафеты.

Расписание Кубка мира сезона-2019/20.