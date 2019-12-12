Латыпов стартует 9-м, Логинов — 20-м в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В составе сборной России выступят шесть спортсменов: Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Дмитрий Малышко.
Первым из российских биатлонистов под девятым номером со старта уйдёт Латыпов. Гараничев получил 12-й нагрудный номер, Логинов – 20-й. Елисеев начнёт гонку 37-м, Поршнев – 48-м, Малышко – 87-м из 111 участников.
Начало мужской спринтерской гонки — в 16:20 мск.
Кроме спринта этап Кубка мира в Хохфильцене включает в себя гонки преследования, стартовый лист которых формируется по итогам спринта и эстафеты.
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