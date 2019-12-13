Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Сегодня, 13 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:20 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Эдуард Латыпов, получивший девятый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгений Гараничев (15-й), Александр Логинов (20-й), Матвей Елисеев (37-й), Никита Поршнев (48-й) и Дмитрий Малышко (87-й).
Лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад стартует 78-м, действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё — 17-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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