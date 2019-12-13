Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сегодня, 13 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:20 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Эдуард Латыпов, получивший девятый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгений Гараничев (15-й), Александр Логинов (20-й), Матвей Елисеев (37-й), Никита Поршнев (48-й) и Дмитрий Малышко (87-й).



Лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад стартует 78-м, действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё — 17-м.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.