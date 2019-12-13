Егорова и Пащенко выиграли индивидуальные гонки на этапе Кубка России

Биатлонисты Анастасия Егорова и Пётр Пащенко выиграли индивидуальные гонки в рамках третьего этапа Кубка России. Женские соревнования проходят в Уфе, мужские — в Чайковском.



Биатлон. Кубок России. Третий этап. Уфа

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Анастасия Егорова – 49.17,7 (0).

2. Ольга Мощенкова – +2.09,1 (2).

3. Анастасия Евсюнина – +2.47,5 (2).

4. Валерия Васнецова – +2.49,8 (4).

5. Наталья Ушкина – +3.17,6 (3)..

23. Евгения Павлова – +7.25,7 (6)



Мужчины. Чайковский. Индивидуальная гонка

1. Петр Пащенко – 54.02,8 (2).

2. Александр Дедюхин – +19,9 (0).

3. Алексей Слепов – +25,2 (1).

4. Дмитрий Иванов – +1.02,8 (1).

5. Андрей Павлов – +1.06,0 (1)...

15. Игорь Малиновский – +2.30,6 (0)...

25. Алексей Волков – +5.30,7 (5).