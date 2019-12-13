Егорова и Пащенко выиграли индивидуальные гонки на этапе Кубка России
Биатлонисты Анастасия Егорова и Пётр Пащенко выиграли индивидуальные гонки в рамках третьего этапа Кубка России. Женские соревнования проходят в Уфе, мужские — в Чайковском.
Биатлон. Кубок России. Третий этап. Уфа
Женщины. Индивидуальная гонка
1. Анастасия Егорова – 49.17,7 (0).
2. Ольга Мощенкова – +2.09,1 (2).
3. Анастасия Евсюнина – +2.47,5 (2).
4. Валерия Васнецова – +2.49,8 (4).
5. Наталья Ушкина – +3.17,6 (3)..
23. Евгения Павлова – +7.25,7 (6)
Мужчины. Чайковский. Индивидуальная гонка
1. Петр Пащенко – 54.02,8 (2).
2. Александр Дедюхин – +19,9 (0).
3. Алексей Слепов – +25,2 (1).
4. Дмитрий Иванов – +1.02,8 (1).
5. Андрей Павлов – +1.06,0 (1)...
15. Игорь Малиновский – +2.30,6 (0)...
25. Алексей Волков – +5.30,7 (5).
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