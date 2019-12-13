Чепиков: в этом сезоне Кубка мира и у Куклиной, и у Мироновой будут подиумы

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков отметил прогресс женской национальной команды по сравнению с предыдущим сезоном.

Напомним, сегодня, 13 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.

«Мне кажется, вся женская команда добилась прогресса. Если раньше всегда кто-то стабильно занимал место в районе пятого или шестого десятка, то сейчас все конкурентоспособны. Как, например, в индивидуальной гонке в Эстерсунде (сразу три биатлонистки попали в топ-20. — Прим. «Чемпионата»). Раньше только Екатерина Юрлова боролась за топ-10. Сейчас на это способны и Куклина, и Светлана Миронова. Нужно время, чтобы они почувствовали себя более уверенно психологически, и на КМ у них тоже будут подиумы», — цитируют Чепикова «Известия».