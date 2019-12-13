Юрлова-Перхт объяснила промахи на «стойке» в спринте в Хохфильцене

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она допустила два промаха на «стойке».

«Сохраняется ли проблема со „стойкой“? Нет, я думаю, что сегодня просто лотерея. Мне немного не повезло с ветром. Он был порывистый, было сложно подстроиться. Вроде начинаешь работать под сильный ветер — он резко останавливается. Начинаешь прицеливаться без ветра — он опять резко начинает рвать.

Поэтому в этих двух выстрелах мне немножко не повезло с порывами. Самочувствие в гонке было получше. Тренеры давали информацию по трассе, что, наверное, вдохновляло бежать хорошо.

Решение ВАДА? К сожалению, кроме этого решения, я не обладаю никакой информацией, поэтому у нас единственная цель сейчас — готовиться и выступать на соревнованиях, на которых мы выступаем. Что будет дальше, узнаем, когда объявит официальные решения наша международная федерация. Что касается Олимпиады, то я это сейчас комментировать не буду», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

9 декабря ВАДА отстранило Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года.