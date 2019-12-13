Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт
1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +5,9 (0).
3. Светлана Миронова (Россия) — +18,3 (1).
4. Паулина Фиалкова (Словакия) — +22,1 (0).
5. Ханна Эберг (Швеция) — +24,3 (1).
6. Луция Харватова (Чехия) — +29,3 (1).
7. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +32,4 (2).
8. Тириль Экхофф (Норвегия) — +33,7 (2).
9. Валентина Семеренко (Украина) — +34,7 (0).
10. Анаис Бескон (Франция) — +38,2 (0)...
19. Кристина Резцова (Россия) — +58,6 (1)...
26. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.08,2 (2)...
60. Тамара Воронина (Россия) — +2.10,6 (2)...
69. Лариса Куклина (Россия) — +2.21,9 (4).

Сегодня, 13 декабря, также состоится мужская спринтерская гонка.

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт 7,5 км
13 декабря 2019, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
21:26.5
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+5.9
3
Светлана Миронова
Россия
+18.3
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019