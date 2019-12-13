Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт
1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +5,9 (0).
3. Светлана Миронова (Россия) — +18,3 (1).
4. Паулина Фиалкова (Словакия) — +22,1 (0).
5. Ханна Эберг (Швеция) — +24,3 (1).
6. Луция Харватова (Чехия) — +29,3 (1).
7. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +32,4 (2).
8. Тириль Экхофф (Норвегия) — +33,7 (2).
9. Валентина Семеренко (Украина) — +34,7 (0).
10. Анаис Бескон (Франция) — +38,2 (0)...
19. Кристина Резцова (Россия) — +58,6 (1)...
26. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.08,2 (2)...
60. Тамара Воронина (Россия) — +2.10,6 (2)...
69. Лариса Куклина (Россия) — +2.21,9 (4).
Сегодня, 13 декабря, также состоится мужская спринтерская гонка.
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