Вирер: я не была уверена в своей победе

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер подвела итоги женского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где ей удалось одержать победу.

Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Третье место заняла россиянка Светлана Миронова.

«Я не была уверена в своей победе. После первой стрельбы вообще думала, что гонка закончена. Но тренеры сказали, что всё нормально, отставание рабочее. Иногда вы понимаете, что хороши на лыжне. Сегодня был именно такой день», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня, 13 декабря, пройдёт мужская спринтерская гонка.

В рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене также состоятся гонки преследования и эстафеты.