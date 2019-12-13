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Биатлонистка Тандреволд: отпустила проблемы в спорте, и всё стало получаться

Биатлонистка Тандреволд: отпустила проблемы в спорте, и всё стало получаться
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где биатлонистка завоевала бронзу.

Победу одержала представительница Италии Доротея Вирер. Третьей стала россиянка Светлана Миронова.

«Я стараюсь не усложнять себе жизнь и не думаю о своих успехах или провалах. Отпустила все проблемы в жизни и спорте, и всё стало получаться. Я знала, что Вирер бежит быстрее меня, поэтому была готова к тому, что не смогу выиграть», — передаёт слова Тандреволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня, 13 декабря, пройдёт мужская спринтерская гонка.

В рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене также состоятся гонки преследования и эстафеты.

Вирер: я не была уверена в своей победе
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