Биатлонистка Тандреволд: отпустила проблемы в спорте, и всё стало получаться

Норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где биатлонистка завоевала бронзу.

Победу одержала представительница Италии Доротея Вирер. Третьей стала россиянка Светлана Миронова.

«Я стараюсь не усложнять себе жизнь и не думаю о своих успехах или провалах. Отпустила все проблемы в жизни и спорте, и всё стало получаться. Я знала, что Вирер бежит быстрее меня, поэтому была готова к тому, что не смогу выиграть», — передаёт слова Тандреволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня, 13 декабря, пройдёт мужская спринтерская гонка.



В рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене также состоятся гонки преследования и эстафеты.