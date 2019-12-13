Миронова поднялась на 10-е место в общем зачёте Кубка мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, выигравшая спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), укрепила лидерство в общем зачёте. На второе место поднялась норвежка Ингрид Ландмарк Тандоеволд. Третьей идёт её соотечественница Марте Рёселанд.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, ставшая третьей в спринте, поднялась на 10-е место.



Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 156.

2. Ингрид Ландмарк Тандоеволд (Норвегия) — 113.

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 112.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 101.

5. Жулия Симон (Франция) — 95...

10. Светлана Миронова (Россия) — 74...

12. Лариса Куклина (Россия) — 63...

30. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 40.

31. Тамара Воронина (Россия) — 39...

41. Кристина Резцова (Россия) — 22.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене