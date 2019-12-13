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Миронова поднялась на 10-е место в общем зачёте Кубка мира

Миронова поднялась на 10-е место в общем зачёте Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, выигравшая спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), укрепила лидерство в общем зачёте. На второе место поднялась норвежка Ингрид Ландмарк Тандоеволд. Третьей идёт её соотечественница Марте Рёселанд.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, ставшая третьей в спринте, поднялась на 10-е место.

Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 156.
2. Ингрид Ландмарк Тандоеволд (Норвегия) — 113.
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 112.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 101.
5. Жулия Симон (Франция) — 95...
10. Светлана Миронова (Россия) — 74...
12. Лариса Куклина (Россия) — 63...
30. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 40.
31. Тамара Воронина (Россия) — 39...
41. Кристина Резцова (Россия) — 22.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

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