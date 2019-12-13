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Миронова поднялась на третье место в зачёте спринтерских гонок

Миронова поднялась на третье место в зачёте спринтерских гонок
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, выигравшая спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), укрепила лидерство в зачёте этой дисциплины. Второе место занимает норвежка Марте Рёселанд.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, ставшая бронзовым призёром в Хохфильцене, поднялась на третью позицию.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт спринтерских гонок. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 120.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 90.
3. Светлана Миронова (Россия) — 74.
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 70.
5. Ханна Эберг (Швеция) — 70...
34. Лариса Куклина (Россия) — 23.
35. Кристина Резцова (Россия) — 22...
40. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 15...
43. Тамара Воронина (Россия) — 12.

Спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Миронова поднялась на 10-е место в общем зачёте Кубка мира
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