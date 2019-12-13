Миронова поднялась на третье место в зачёте спринтерских гонок

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, выигравшая спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), укрепила лидерство в зачёте этой дисциплины. Второе место занимает норвежка Марте Рёселанд.



Лучшая из россиянок Светлана Миронова, ставшая бронзовым призёром в Хохфильцене, поднялась на третью позицию.



Биатлон. Кубок мира. Зачёт спринтерских гонок. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 120.

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 90.

3. Светлана Миронова (Россия) — 74.

4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 70.

5. Ханна Эберг (Швеция) — 70...

34. Лариса Куклина (Россия) — 23.

35. Кристина Резцова (Россия) — 22...

40. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 15...

43. Тамара Воронина (Россия) — 12.



Спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене