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Куклина — о решении ВАДА: мы – чистые спортсмены и ни перед кем ни виноваты

Куклина — о решении ВАДА: мы – чистые спортсмены и ни перед кем ни виноваты
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как в команде восприняли решение ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Мы расстроены в том плане, что мы вообще ни в чём не виноваты, а всё равно страдаем мы. Только из-за этого есть такая атмосфера. Но мы не собираемся опускать руки. Мы знаем, что ни перед кем не виноваты. Мы вообще ни в чём не виноваты. Мы – чистые спортсмены. К нам это не должно относиться, не должны все страдать под одну гребёнку.

Выступление в нейтральном статусе? Я не выступала и не знаю, как это может быть. Я – гражданка Российской Федерации. Для этого необязательно всегда носить экипировку сборной России. Сила не в этом заключается. Мы можем всё показывать и в нейтральном статусе. Я просто хочу, что нас, спортсменов, поняли и отнеслись с уважением. К тем, кто выступает сейчас. Я совершенно не понимаю, почему к нам все эти претензии!" — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня, 13 декабря, Куклина заняла 69-е место в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Сила не в этом». Российская биатлонистка готова бегать под нейтральным флагом
«Мы ни в чём не виноваты». Лариса Куклина просит отнестись к российским спортсменам с пониманием.
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