Куклина — о решении ВАДА: мы – чистые спортсмены и ни перед кем ни виноваты

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как в команде восприняли решение ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Мы расстроены в том плане, что мы вообще ни в чём не виноваты, а всё равно страдаем мы. Только из-за этого есть такая атмосфера. Но мы не собираемся опускать руки. Мы знаем, что ни перед кем не виноваты. Мы вообще ни в чём не виноваты. Мы – чистые спортсмены. К нам это не должно относиться, не должны все страдать под одну гребёнку.
Выступление в нейтральном статусе? Я не выступала и не знаю, как это может быть. Я – гражданка Российской Федерации. Для этого необязательно всегда носить экипировку сборной России. Сила не в этом заключается. Мы можем всё показывать и в нейтральном статусе. Я просто хочу, что нас, спортсменов, поняли и отнеслись с уважением. К тем, кто выступает сейчас. Я совершенно не понимаю, почему к нам все эти претензии!" — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Сегодня, 13 декабря, Куклина заняла 69-е место в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
- 13 декабря 2019
-
16:29
-
16:28
-
16:02
-
15:55
-
15:33
-
15:21
-
15:18
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
11:47
-
11:11
-
09:40
-
08:54
-
08:30
-
00:38
- 12 декабря 2019
-
22:10
-
22:00
-
18:50
-
18:00
-
17:31
-
15:52
-
15:38
-
15:24
-
15:13
-
13:05
-
12:00
-
11:52
-
11:42
-
11:35
-
11:33
-
11:28