Драчёв: молодец, Миронова! Это наш ответ ВАДА!
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв остался доволен результатами спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где россиянка Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль.
«Спасибо большое всей команде! Сегодня бронзовая медаль! Молодец, Светлана Миронова! Это наш ответ ВАДА.
Поздравляю всех болельщиков биатлона! Россия – вперёд! Знай наших!» – написал Драчёв в «Инстаграме».
Победу в гонке одержала действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Этап в Хохфильцене завершится 15 декабря.
Запись доступна на странице Драчёва в «Инстаграме».
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
Миронова поднялась на 10-е место в общем зачёте Кубка мира
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