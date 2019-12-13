Драчёв: молодец, Миронова! Это наш ответ ВАДА!

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв остался доволен результатами спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где россиянка Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль.

«Спасибо большое всей команде! Сегодня бронзовая медаль! Молодец, Светлана Миронова! Это наш ответ ВАДА.

Поздравляю всех болельщиков биатлона! Россия – вперёд! Знай наших!» – написал Драчёв в «Инстаграме».

Победу в гонке одержала действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Этап в Хохфильцене завершится 15 декабря.

Запись доступна на странице Драчёва в «Инстаграме».

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.