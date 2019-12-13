Богалий: российские биатлонистки после Скандинавии традиционно начинают оживать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Россиянка Светлана Миронова завоевала бронзовую награду.

«В начале был более сильный ветерок, чем в конце. Потихонечку у наших девушек ход появляется, вообще, традиционно мы после Скандинавии начинаем оживать в Европе. Этот второй этап в Хохфильцене часто становится переломным. Там высота в 1000 метров, с одной стороны, она непростая, как кажется, но с другой стороны, она даёт преимущество тем, кто быстрее адаптируется. Очень важна на этом этапе также работа сервис-групп, потому что есть коварные повороты и длинные выкаты после спусков.

Сможет ли Миронова побороться за высокие места в пасьюте? Всё зависит от самой Светы, мы не можем ей в голову залезть. Гонка будет контактной, в Хохфильцене очень высокая плотность результатов. Все пойдут плотной группой, а трасса расположена таким образом, что спортсмены всегда видят друг друга. Когда спортсмен, закалённый в бою, соревнуется с молодыми, то из-за неопытности новички могут серьёзно напортачить. Здесь нужно выходить с пустой головой и делать своё дело. Несмотря на то что рядом с тобой маститые спортсмены, надо выходить и биться. Но тут самое сложное во всей этой обстановке — не потерять себя. Просто выходите и по-деловому, спокойненько разберитесь. Молодые биатлонистки такие же, как и лидеры. Просто кто-то умеет справляться с собой, а кто-то нет», — приводит слова Богалий Sport24.

Драчёв: молодец, Миронова! Это наш ответ ВАДА!