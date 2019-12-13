Миронова: чувствую несправедливость по отношению к себе

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала решение ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Это обидно. Я чувствую несправедливость по отношению к себе. Я за честный и чистый спорт. Я честна перед всеми, и я абсолютно чиста. Если будут какие-то отстранения… Мы не можем на это повлиять, поэтому остаётся только ждать решения. Никаких объяснений нам вообще не дают. Мы знаем столько, сколько и все.



Конечно, это печально. Мне хотелось бы представлять свою страну, а не выступать под нейтральным флагом. Но опять же, мы будем соревноваться в тех условиях, которые нам предложат», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня, 13 декабря, Миронова заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.