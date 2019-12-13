Й. Бё захватил лидерство в общем зачёте КМ, Елисеев – 5-й, Логинов — 6-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в спринтерской гонке на втором этапе в австрийском Хохфильцене возглавил общий зачёт Кубка мира, в его активе 151 балл. На втором месте идет француз Симон Детьё (135), Мартен Фуркад опустился на третью строчку (131).



Лучшиё из россиян - Матвей Елисеев (125), он занимает пятое место в общем зачёте. Александр Логинов (123) благодаря бронзе в спринте стал шестым.

Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 151

2. Симон Детьё (Франция) — 135

3. Мартен Фуркад (Франция) — 131

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 130

5. Матвей Елисеев (Россия) — 125

6. Александр Логинов (Россия) — 123..

20. Евгений Гараничев (Россия) — 42..

33. Антон Бабиков (Россия) — 27...

46. Дмитрий Малышко (Россия) — 16

47. Эдуард Латыпов (Россия) — 16...

53. Никита Поршнев (Россия) — 11.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.