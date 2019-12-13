Й. Бё захватил лидерство в общем зачёте КМ, Елисеев – 5-й, Логинов — 6-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в спринтерской гонке на втором этапе в австрийском Хохфильцене возглавил общий зачёт Кубка мира, в его активе 151 балл. На втором месте идет француз Симон Детьё (135), Мартен Фуркад опустился на третью строчку (131).
Лучшиё из россиян - Матвей Елисеев (125), он занимает пятое место в общем зачёте. Александр Логинов (123) благодаря бронзе в спринте стал шестым.
Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 151
2. Симон Детьё (Франция) — 135
3. Мартен Фуркад (Франция) — 131
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 130
5. Матвей Елисеев (Россия) — 125
6. Александр Логинов (Россия) — 123..
20. Евгений Гараничев (Россия) — 42..
33. Антон Бабиков (Россия) — 27...
46. Дмитрий Малышко (Россия) — 16
47. Эдуард Латыпов (Россия) — 16...
53. Никита Поршнев (Россия) — 11.
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