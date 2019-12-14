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Малышко ответил на предположения болельщиков о блате в сборной

Малышко ответил на предположения болельщиков о блате в сборной
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал предположения болельщиков, которые считают, что спортсмен имеет привилегии в сборной, не связанные со спортивными результатами.

«Болельщики говорят, что у Димы Малышко есть блат особенно после истории с отправлением Бабикова из команды? Я не очень хотел бы это комментировать. Все понимают, что идут отборы, по результатам которых есть чёткий регламент, куда едут команды и какими составами. Наверное, появились проблемы, к которым кто-то был не готов. Отправили бы меня, а не Бабикова, я бы поехал домой. Без проблем. Ничего страшного не было бы», — передаёт слова Малышко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

В общем зачёте Кубка мира Малышко занимают 46-е место с 16 очками. Антон Бабиков (27) — 33-й.

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