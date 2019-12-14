Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Австрии

Сегодня, 14 декабря, на втором этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) состоится женская эстафета. Старт запланирован на 13:30 мск.
Национальную команду представят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Напомним, на первом этапе Кубка мира, в Эстерсунде (Швеция), российский женский квартет стал пятым. Тамара Воронина, Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина обошлись без штрафных кругов и использовали 9 дополнительных патронов, но уступили победительницам — команде Норвегии (0+10) — 1 минуту 37,7 секунды.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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