Логинов похвалил Елисеева и Малышко

Российский биатлонист Александр Логинов, завоевавший бронзу в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, не согласился с тем, что взял реванш у ставшего четвёртым Матвея Елисеева за гонку в Эстерсунде.
Напомним, на этапе в Швеции третьим стал Елисеев, а Александр показал четвёртое время.
«Я бы не сказал, что это реванш. Скорее это общая стабильность. Матвей молодец, он показывает высокие результаты в каждой гонке.
Не знаю, почему раньше главные надежды в сборной России все связывали с только со мной? Тому же Матвею или Диме Малышко чего-то не хватало в стрельбе. Хотя они могли рассчитывать на хорошие результаты в каждой гонке», — сказал Логинов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.
Логинов занял третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Вторым финишировал француз Симон Детьё. Четвёртым стал Елисеев.
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