Российские биатлонисты Елисеев и Юрлова-Перхт выступят в «Рождественской гонке»
Биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт представят Россию в ежегодной «Рождественской гонке», сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.
«Рождественская гонка» состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.
Елисеев в этом сезоне завоевал первую медаль в карьере на этапе Кубка мира и впервые примет участие в «Рождественской гонке». Юрлова-Перхт выступит в Германии в шестой раз.
В 2019 году «Рождественская гонка» станет прощальным стартом двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер. О завершении профессиональной карьеры биатлонистка объявила в мае.
Напомним, в Гельзенкирхене точку в карьере поставил российский биатлонист Антон Шипулин.
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