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Российские биатлонисты Елисеев и Юрлова-Перхт выступят в «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Елисеев и Юрлова-Перхт выступят в «Рождественской гонке»
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт представят Россию в ежегодной «Рождественской гонке», сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.

«Рождественская гонка» состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.

Елисеев в этом сезоне завоевал первую медаль в карьере на этапе Кубка мира и впервые примет участие в «Рождественской гонке». Юрлова-Перхт выступит в Германии в шестой раз.

В 2019 году «Рождественская гонка» станет прощальным стартом двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер. О завершении профессиональной карьеры биатлонистка объявила в мае.

Напомним, в Гельзенкирхене точку в карьере поставил российский биатлонист Антон Шипулин.

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