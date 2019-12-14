Российские биатлонисты Елисеев и Юрлова-Перхт выступят в «Рождественской гонке»

Биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт представят Россию в ежегодной «Рождественской гонке», сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.



«Рождественская гонка» состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.

Елисеев в этом сезоне завоевал первую медаль в карьере на этапе Кубка мира и впервые примет участие в «Рождественской гонке». Юрлова-Перхт выступит в Германии в шестой раз.



В 2019 году «Рождественская гонка» станет прощальным стартом двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер. О завершении профессиональной карьеры биатлонистка объявила в мае.

Напомним, в Гельзенкирхене точку в карьере поставил российский биатлонист Антон Шипулин.